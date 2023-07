Ragazzo arrestato in casa a Monza: soldi e quasi mezzo chilo di droga

Un'indagine per spaccio e un ragazzo di vent'anni arrestato perchè trovato in possesso di soldi e droga. E' scattato all'alba di sabato mattina il blitz della polizia locale di Monza nell'abitazione di un ragazzo ventenne. Alla porta dell'appartamento hanno bussato gli agenti della polizia locale - Nucleo polizia giudiziaria, Nost e presidio di quartiere.

Il 20enne è finito al centro di una indagine delegata dalla procura di Monza al comando di via Marsala e nata da una denuncia per spaccio. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 400 grammi di hahsish e del denaro, probabile provento dell'attività di vendita di droga. Nella mattinata di sabato il ragazzo è comparso davanti al giudice del tribunale di Monza per la direttissima e l'udienza di convalida dell'arresto.