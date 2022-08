A spasso con la droga in auto: fermato dai carabinieri durante un controllo

Un altro arresto per droga in Brianza. I carabinieri della compagnia di Desio hanno fatto scattare le manette per un ragazzo di 25 anni sorpreso in auto con delle dosi di droga. A casa poi è spuntata altra sostanza stupefacente.

I militari della tenenza di Cesano Maderno hanno fermato il giovane durante un controllo mentre era a bordo di un'Alfa 147 insieme ad altre due persone a Cogliate.

Il giovane, italiano, residente a Villa San Giovanni (RC), è stato trovato in possesso di tre involucri di hashish. Dai successivi accertamenti i militari hanno scoperto che l’uomo risultava domiciliato da pochi mesi in un’abitazione di Cogliate dove è stata trovata altra droga.

Nell'appartamento sono spuntati 159 grammi di hashish, 6 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e per il 25enne sono scattate le manette: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.