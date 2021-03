L'uomo con 44 chili di droga sul balcone di casa (e 5mila euro in tasca)

Lo hanno visto entrare in un condominio con una busta piena. Poi, dopo qualche minuto d'attesa, lo hanno visto uscire da quello stesso palazzo, con quella stessa busta in mano, ma vuota. Così hanno capito che poteva esserci qualcosa di strano. E alla fine avevano ragione.

Un uomo di 30 anni, un cittadino italiano senza precedenti e disoccupato, è stato arrestato giovedì sera a Milano dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di decine e decine di chili di droga.

I guai per lui sono iniziati verso le 20, quando gli agenti della VI sezione della squadra Mobile - guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali - stavano svolgendo dei servizi di controllo nella zona Nord del capoluogo meneghino. In via Rucellai, i poliziotti hanno notato l'uomo camminare in strada con fare sospetto con una busta in mano e lo hanno seguito con lo sguardo mentre entrava e usciva rapidamente da un palazzo.

Gli investigatori lo hanno fermato un attimo prima che salisse a bordo della sua auto, lasciata poco distante, e hanno subito notato uno strano rigonfiamento all'altezza della tasca posteriore dei jeans, dove il 30enne aveva nascosto 5mila euro in contanti. Da lì, a quel punto, gli agenti si sono spostati a casa sua - a Cinisello Balsamo - e in delle scatole sul balcone hanno trovato 43 chili di marijuana e un chilo di hashish sottovuoto.

Il 30enne, che ha spiegato di aver iniziato a spacciare perché senza lavoro, è finito nel carcere di Monza. È verosimile, secondo gli agenti, che i 5mila euro fossero i soldi appena incassati per aver venduto un chilo di marijuana.