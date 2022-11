Clienti con la droga nel bar, controlli della polizia a Muggiò

Controlli della polizia a Muggiò. Giovedì pomeriggio il personale della questura di Monza e della Brianza, insieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e a una pattuglia della polizia locale di Muggiò, ha svolto alcuni servizi di controllo tra i quartieri di Muggiò, tra le aree segnalate per un maggior numero di fenomeni delittuosi e di degrado urbano, connessi anche allo paccio di droga.

Nel corso del controllo sono state identificate 100 persone, di cui 15 con precedenti di polizia. Sono stati cinque i posti di controllo pianificati per le vie della città dove sono stati fermati e controllati 50 veicoli e contestato un verbale per violazione al codice della strada con ritiro della patente di guida.

I clienti con la droga nel bar

I poliziotti sono anche entrati all'interno di un bar situato nel centro di Muggiò e hanno esteso il controllo agli otto clienti presenti tra i tavolini del locale che - secondo quanto precisato dalla questura - era stato già oggetto di segnalazione. Quattro dei clienti avevano precedenti per droga e detenzione di armi. Un uomo di circa cinquantanni è stato trovato in possesso di poco meno di un grammo di hashish.

La droga era avvolta nel cellophane e nascosta in un pacchetto di sigarette all’interno di una borsa. Nel frattempo, anche un altro cliente ha spontaneamente consegnato alla polizia una confezione con dentro 4,79 grammi di sostanza stupefacente. Per i due uomini, entrambi cittadini italiani, è scattata una sanzione amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. "Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni".