Il ragazzo che nascondeva in box 14 chili di droga: arrestato

Nascondeva quasi 14 chili di droga in un box. Un ragazzzo di 26 anni di origine ecuadoregna è stato arrestato dalla polizia di Milano a Sesto San Giovanni venerdì mattina. A condurre l'indagine che ha portato alla scoperta del deposito sono stati i poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia.

L'altro giorno, alle otto e mezza di mattina, gli agenti hanno predisposto un servizio di controllo e hanno notato un'automobile fermarsi in via Ariosto a Sesto San Giovanni. Un uomo, sceso dall'auto, si è diretto verso i box di uno stabile, mentre altre due persone sono rimaste a bordo. Mentre l'uomo tornava verso l'auto, gli agenti si sono avvicinati per effettuare il controllo.

A quel punto il 26enne ha tentato di allontanarsi gettando un sacchetto in un cestino. Dentro c'erano 2 etti di hashish. L'uomo è stato bloccato prima che potesse fuggire. Gli agenti hanno poi perquisito il box e trovato 11,5 chili di hashish e quasi 2 chili di marijuana. Le altre due persone a bordo dell'auto sono risultate estranee ai fatti, mentre il 26enne è stato arrestato.