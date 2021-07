Lo spacciatore con il piumino in piena estate e 63 chili di droga nel box

L'operazione della Guardia di Finanza a Sesto San Giovanni. L'uomo ora è in carcere a Monza. Ancora una volta il maxi sequestro riguarda sostanza stupefacente confezionata in sfere rosse

A bordo di uno scooter con un piumino invernale. Non è passato inosservato ai militari della Guardia di Finanza il curioso abbigliamento indossato da un uomo nei giorni scorsi a Sesto San Giovanni che guidava un motociclo con addosso una giacca invernale nonostante le calde temperature estive. E così è scattato il controllo. Il conducente ha abbandonato il motociclo di fretta e ha cercato di fuggire a piedi. Ma il motivo di tanta fretta non era la scelta del look.

L'inseguimento e la scoperta

E la corsa dell’uomo ha portato gli uomini delle Fiamme Gialle del comando provinciale di Milano direttamente in un garage dove erano nascosti 63 chili di marijuana. L’uomo, un cittadino di origini albanesi, latitante da circa due anni, al termine di un inseguimento è stato fermato a Sesto San Giovanni, mentre tentava di nascondersi in un box. Addosso all’uomo sono stati trovati 215 grammi di marijuana e circa 2 grammi di cocaina.

I finanzieri, dopo aver recuperato il telecomando di un cancello di cui il fuggitivo aveva cercato di disfarsi durante la fuga, sono riusciti ad accedere a un’altra autorimessa e qui, nascosti dentro uno scooter e un’autovettura parcheggiati, hanno trovato oltre 63 chili di marijuana. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato proventi per oltre 200.000 euro.

Ancora una volta la droga delle sfere rosse

Ancora una volta si tratta di sostanza stupefacente confezionata in sfere di colore rosso acceso, che somigliano a quelle dei videogame: una particolare tipologia di confezionamento già oggetto di ingenti sequestri tra Monza e il Milanese. L’uomo si trova ora in carcere a Monza.