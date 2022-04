L'uomo con un "market" di droga in box tra cocaina e marijuana

Fermato ad un posto di blocco, 48enne di Brugherio finisce nei guai perchè trovato con la droga. A compiere l'arresto una pattuglia, impegnata in un posto di controllo, dei carabinieri della compagnia di Monza. Gli uomini dell'Arma hanno fermato per un controllo l'autovettura del 48enne già noto alle forze di polizia. A seguito dei controlli scattati sul posto il brianzolo nascondeva in tasca 4 dosi di cocaina, per un totale di 3 grammi.

Solo parte delle sostanze stupefacenti che sono state poi scoperte a casa del 48enne. Il quantitativo più grande di cocaina infatti è stato infatti trovato dai militari durante la perquisizione domiciliare. In particolare nel box auto l'uomo nascondeva 27 grammi di cocaina, 75 grammi di marijuana, 12 grammi di hashish e 650 euro in contanti.

Dopo l'arresto eseguito dai carabinieri della compagnia di Monza, il 48enne brianzolo è stato processato in tribunale a Monza per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposposto i domiciliari con l'obbligo di firma.