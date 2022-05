Va sotto casa della ex e nasconde la cocaina nella posta: doveva essere in carcere

Si è presentato sotto casa della ex compagna con della droga al seguito e, quando si è trovato davanti i poliziotti, ha improvvisato, nascondendo alcune dosi di cocaina nelle cassette della posta. Ma il gesto repentino e l'agitazione che ha mostrato non hanno ingannato i poliziotti. In manette, a Monza, nella serata di domenica 22 maggio è finito un cittadino di origine tunisina di 48 anni, destinatario di un ordine di carcerazione.

La chiamata e l'intervento degli agenti

I poliziotti si sono presentati in quel palazzo monzese dopo l'alert ricevuto in seguito a una chiamata giunta alla sala operativa della questura di Monza e della Brianza per una richiesta di intervento per una signora che segnalava di essere stata contattata dall’ex compagno con fare minaccioso. La donna, spaventata, ha chiesto l’intervento dei poliziotti che nell’androne del palazzo hanno trovato e fermato l'uomo che aveva appena nascosto qualcosa nelle caselle postali e si mostrava insofferente al controllo ed agitato, tanto da sudare e balbettare.

Dalle buche delle lettere sono spuntati cinque involucri di cocaina. L'uomo, già denunciato per atti persecutori, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per espiare una pena detentiva di circa 10 mesi per guida sotto l’influenza dell’alcool e fuga a seguito di sinistro con lesioni. Ed è stato accompagnato in carcere.