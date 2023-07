Aveva le tasche "piene" di droga ed era seduto ai tavoli di un bar in piazza. Una scelta che a un giovane a Vimercate è costata l'arresto. E' accaduto nel fine settimana quando la città brianzola è stata coinvolta da un maxi servizio di controllo per il contrasto della mala-movida- Il giovane è stato "fiutato" da Grom, il cane-carabiniere che ha sentito l'odore della droga. E sono spuntate due dosi di cocaina e 7 grammi di hahsish.

Il maxi controllo contro la malamovida

Tra la nottata di venerdì e sabato sono stati impegnati nell'operazione un totale di 24 uomini e donne in uniforme, tra cui il nucleo cinofili di Orio al Serio e il personale della polizia locale. "L'iniziativa fa parte del piano di coordinamento della Prefettura ed è stata disposta dal comando Provinciale dei carabinieri di Monza Brianza" spiegano dalla caserma dell'Arma di via Volturno.

Nel mirino dei controlli sono finiti i locali e le aree parco nella piazzetta Guglielmo Marconi e del centro commerciale "Globo" di Busnago durante la serata di venerdì, e in Largo Europa e Piazza Marconi a Vimercate durante la serata di sabato per una verifica del rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica e la vendita di alcolici ai minori. Disposti anche vari posti di controllo nelle vie circostanti le zone della movida. In totale sono state 88 persone le persone controllate, 43 i veicoli insieme a 4 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.

La droga nelle tasche fiutata dal cane

Durante la serata di sabato il cane dell'unità cinofila "Grom" ha passeggiato tra i frequentatori dei locali e si è fermato vicino a un ragazzo. Grom ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, visibilmente agitato, non ha potuto fare altro che ammettere di possedere della droga. Durante la perquisizione personale, sono state trovate due dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 2 grammi e alcuni pezzi di hashish che pesavano circa 7 grammi. Inoltre, sono state rinvenute anche attrezzature per il confezionamento dello stupefacente e una somma di 90 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il ragazzo, un 23enne residente a Vimercate, è stato denunciato in stato di libertà alle autorità competenti.

L'uomo coi coltelli al centro commerciale

Un'altra denuncia invece è scattata a Busnago dove nell’area parcheggio del centro commerciale è stato fermato e controllato un veicolo con a bordo una persona che è stata trovata rovato in possesso di due coltelli da cucina, uno della lunghezza di 32 centimetri con 20 di lama e uno poco più lungo. L'uomo, 51 anni, residente a Cornate d’Adda, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.