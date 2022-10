Controlli antidroga nel Parco delle Groane, segnalati due 30enni

Si erano appartati in via Leoncavallo nei pressi del Parco delle Groane per assumere droghe. Sono stati fermati dai carabinieri e segnalati come assuntori i due ragazzi di 30 e 34 anni che nei giorni scorsi sono stati fermati da una gazzella dei carabinieri. Al volante della Fiat 600 grigia, un 30enne di Mariano Comense che si è rifiutato di sottoporsi ai test antidroga. Al comasco è stata ritirata la patente ed è stato denunciato.

Controlli mirati dei carabinieri

Il conducente, classe 1992, residente a Mariano Comense, operaio, con qualche precedente, era in auto con un passeggero, un altro giovane nato a Giussano nel 1988, ma residente a Lentate, già segnalato come assuntore. Alla vista dei militari, quest'ultimo ha gettato un involucro di cellophane contenente 5 grammi di hashish fuori dal finestrino dell'auto. Poi ha consegnato lui stesso ai carabinieri una sostanza bianca (presumibilmente cocaina) dal quantitativo di 0,30 grammi.