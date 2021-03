La "droga di Batman" sotto il letto, a casa di insospettabile spuntano tre chili di hashish

L'arresto ad Agrate Brianza. I panetti - una trentina - erano custoditi in una scatola griffata sotto il letto. In manette 27enne incensurato

Una vecchia scatola griffata sotto il letto e dentro nessuna borsa di Louis Vuitton ma tre chili di droga. Questa la scoperta che hanno fatto nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate che ad Agrate Brianza hanno fatto scattare le manette in flagranza di reato per un giovane incensurato di 27 anni.

Quando i militari si sono presentati alla porta della casa che il ragazzo, sulla carta disoccupato e senza alcun precedente penale, condivide con la madre hanno trovato trentuno panetti di hashish sigillati all'interno di una scatola riposta sotto il letto. Tra i marchi presenti sulle confezioni di droga anche il logo replicato di una celebre casa di moda, le immagini della saga di Star Wars e quello ispirato al supereroe Batman, il cavaliere oscuro dei fumetti della Comics.

Per il ragazzo sono così scattate le manette in flagranza di reato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Intanto proseguono le indagini per capire la provenienza e la destinazione dello stupefacente. Solo qualche giorno fa a Vimercate i carabinieri avevano scoperto una serra di droga abusiva all'interno di un appartamento.