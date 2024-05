Droga "cucita" nelle cinture: chiuso un bar dai carabinieri

Sospesa per 15 giorni la licenza del bar "La Gaina" di Paderno Dugnano. La decisione, da parte del questore di Milano, è stata presa successivamente ad alcuni controlli effettuati nei mesi di marzo e aprile dai carabinieri della tenenza di Paderno. Così come riferiscono i colleghi di MilanoToday. In particolare, il 26 aprile era stata trovata, tra la finestra e l'inferriata dei servizi igienici, una cintura con la zip cucita e, nella parte interna, 38 palline di cocaina per un peso di 17,5 grammi. In quell'occasione i carabinieri, coadiuvati dai cinofili, avevano arrestato un cliente del locale che, nella sua vettura, aveva una cintura del tutto simile, anch'essa con cocaina all'interno della cucitura.

Nel mese di novembre del 2023, i residenti nella zona avevano presentato un esposto al sindaco di Paderno Dugnano per cercare di porre un freno al clima di insicurezza creatosi nella zona, e per fare cessare gli schiamazzi notturni. A giugno del 2023, il questore aveva sospeso la licenza per 15 giorni, per fatti analoghi.