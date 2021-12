Due chili di droga e 2 coltelli a serramanico, operazione alle porte di Monza

Un arresto e una denuncia. Questo il bilancio dell'operazione degli agenti della polizia locale di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, hinterland nord est di Milano, che ha visto il sequestro di circa due chili di droga e di due coltelli a serramanico.

Nella serata di lunedì 20 dicembre un ragazzo egiziano è stato fermato vicino a un negozio nella frazione di San Maurizio al Lambro. Nel suo zaino sono stati rinvenuti 19 panetti di hashish, per un totale di circa 2 chili di stupefacente, pronto a essere immesso sul mercato.

Per il giovane straniero sono scattate le manette e il suo arresto è stato convalidato a seguito di un processo per direttissima che si è

tenuto nella mattinata del 21 dicembre. Al momento si trova ai domiciliari. A essere denunciato, invece, sempre dopo una perquisizione è stato un italiano, il quale è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, poi sottoposti a sequestro.