Oltre 200 chili di droga "Dragon Ball" in casa, 31enne monzese insospettabile arrestato

Ha parcheggiato l'auto ed è sceso dal mezzo. Poi però si è accorto che vicino a lui c'era anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e ha provato a salire di nuovo a bordo e ad allontanarsi. Ma così facendo, grazie alle chiavi che aveva in tasca, ha portato i militari proprio nell'appartamento dove nascondeva oltre duecento chili di droga

Il controllo è scattato nel pomeriggio di lunedì quando i carabinieri hanno notato a Cinisello Balsamo un’autovettura intestata a un cittadino monzese di 89 anni con a bordo un uomo di origine albanese. Hanno seguito a distanza il mezzo fino a via Casignolo, una piccola strada senza uscita, dove l'uomo, 31 anni, ha parcheggiato.

Una volta fermato e controllato, il 31enne è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi che ha detto che erano quelle di casa sua a Monza. Insospettiti i militari hanno effettuato diversi tentativi di apertura di serrature di appartamenti e portoni proprio in quella via, nel comune milanese, e sono riusciti a individuare un’abitazione.

All'interno, insieme a seicento euro trovati addosso al 31enne, sono spuntati 209 chili di marijuana, conservati in 190 buste termo-sigillate, all’interno di grossi borsoni neri, 12 chili di hashish, suddivisi in 26 panetti, riportanti le immagini di “Goku”, protagonista del cartone animato manga “DragonBall", una macchinetta conta soldi elettrica e una macchina sigillante per sottovuoto.

La droga, una volta venduta, avrebbe fruttato circa un milione di euro. Per il 31enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ore si trova in carcere a Monza.