L’ex fabbrica trasformata nella centrale della droga (e un cane abbandonato): blitz in Brianza

Droga, soldi e anche un cane abbandonato, legato a un palo sotto un violento temporale mentre qualcuno trovava riparo all’interno. Blitz dei carabinieri a Seregno, nell’ex fabbrica di carburatori Dell’Orto in via San Rocco. Proprio qui, fella vecchia fabbrica dismessa, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone che scavalcavano la recinzione di notte e di giorno e si introducevano all’interno dei locali abbandonati.

E in via San Rocco i carabinieri, in seguito a un’indagine iniziata proprio con alcuni servizi di osservazione, hanno sorpreso due ragazzi di 19 e 21 anni, cittadini egiziani, con precedenti. Avevano droga e soldi: per entrambi l’arresto è scattato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due nascondevano oltre mezzo chilo di hashish e 500 euro in contanti, probabile guadagno del business della droga.

Tra i locali dismessi, durante il blitz dei militari dell’Arma sono stati trovati anche un 29enne marocchino, irregolare sul territorio italiano, e un altro 19enne egiziano in compagnia di una ragazza italiana. Per tutti è scattata anche una denuncia per invasione di terreni o edifici mentre i due giovani sorpresi con la droga e il 29enne marocchino dovranno rispondere anche del reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale, poiché privi di permesso di soggiorno o altro documento valido per l’espatrio. Guai anche per i due 19enni, il ragazzo e la ragazza sorpresi nei locali e denunciati per abbandono e maltrattamento di animali. Poco prima dell’operazione infatti, prima di entrare nella fabbrica dismessa i due avevano abbandonato un cane, sotto la pioggia, nella notte, legato a un palo.

L’animale è stato affidato a una struttura che se ne occuperà mentre in seguito alla convalida dell’arresto i due giovani egiziani sono stati rimessi in libertà con divieto di dimora in tutta la regione Lombardia.