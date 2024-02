Da Monza il business della droga con la foto di Putin: maxi sequestro da 54 chili

Cinquantaquattro chili di hashish con impressa la foto di Putin. Panetti sigillati e pronti per essere smerciati, a chili, che sono stati trovati all'interno di un appartamento di Monza. Un business dal velore di decine di migliaia di euro che ha portato in carcere tre persone, tra cui un 38enne residente in città, cittadino di origine tunisina. E' stato proprio l'uomo ad aprire la porta alla polizia che ha bussato al suo appartamento in cerca di droga.

A condurre in quell'abitazione in un quartiere monzese gli agenti della Squadra Mobile di Verona che hanno lavorato insieme ai poliziotti monzesi è stato il sequestro di dieci chili di hashish trovata all'interno di una valigia di una coppia, alla stazione di San Bonifacio. Nei guai sono finiti un 36enne marocchino e una 33enne spagnola attenzionati dagli investigatori che stavano indagando sull'esistenza di una presunta rete di spaccio tra corrieri della droga provenienti dalla Lombardia che, muovendosi a bordo di treni regionali, trafficavano ingenti quantità di stupefacente. E proprio in una valigia sono stati trovati dieci chili di hashish confezionata in panetti con impressa la foto di Vladimir Putin. E la sostanza stupefacente pare arrivasse da Monza.

Le indagini hanno permesso ai poliziotti di risalire al presunto fornitore della partita e gli agenti sono arrivati a un'abitazione di Monza: qui sono stati trovati e sequestrati circa 54 chili di hashish, anche questi suddivisi in panetti marcati con la fotografia di Putin. Il 38enne, così come la coppia arrestata sul treno, è finito in carcere.