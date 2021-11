Seregno, tra i vasi fuori dal bar Ocsi trova la droga

Dosi di marijuana nascoste tra i vasi fuori da un bar in centro a Seregno. E all'interno un cliente con dell'hashish e della cocaina dentro i calzini delle scarpe.

A "fiutare" - letteralmente - la sostanza stupefacente è stato Ocsi, il pastore tedesco antidroga dei carabinieri in servizio presso l'unità cinofila di Casatenovo che sabato sera ha preso parte al servizio coordinato di controllo che la compagnia dell'Arma di Seregno ha disposto coinvolgendo tutti i 16 comuni dell'area di competenza.

I controlli e la scoperta

Una cinquantina di posti di blocco, sessanta militari e il cane-antidroga per effettuare pattugliamenti e servizi di controllo nelle aree della movida, compresi anche due locali. Uno appunto un bar in piazza Roma a Seregno.