Monza, inseguito ai giardinetti "semina" droga in strada: denunciato 20enne

Oltre alla denuncia per il ragazzo, un ventenne ecuadoregno residente in città, è scattata una doppia multa: era senza mascherina e fuori dall'abitazione senza giustificato motivo

Quando ha visto gli agenti ha cercato di scappare, portando con sè una bottiglia di amaro da cui non si voleva separare e la droga, marijuana e hashish, che invece ha provato a disseminare per strada, sull'asfalto lasciando cadere anche un sacchetto di sostanza stupefacente.

Un ragazzo di vent'anni, cittadino ecuadoregno residente a Monza, è stato denunciato dalla polizia locale nel pomeriggio di martedì per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. I controlli sono scattati intorno alle 16.30 quando nell'area il personale del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica del comando di via Marsala ha notato un giovane che aveva un atteggiamento sospetto, senza mascherina all'interno dei giardinetti di via Manara. Alla vista degli agenti ha tentato di fuggire ed è scattato l'inseguimento.

Secondo quanto ricostruito, durante la fuga il giovane ha disperso sull'asfalto della sostanza stupefacente e abbandonato un sacchetto con dentro della marijuana. Una volta fermato il 20enne, già noto alle forze dell'ordine, ha opposto resistenza ed è stato accompagnato presso il comando per l'attività di fotosegnalamento e per la perquisizione che veniva estesa anche presso l'abitazione. Sono stati sequestrati 25 grammi di marijuana e hashish, un bilancino e una mini grattugia impregnata di hashish.

Oltre alla denuncia per il giovane è scattata anche una doppia multa perché è stato sorpreso privo di mascherina protettiva e perché "presente in località lontana dall'abitazione senza giustificato motivo". Multato anche ai sensi del nuovo regolamento di polizia urbana perchè sorpreso con una bottiglia di superalcolici aperta. La somma delle sanzioni supera i 700 euro.