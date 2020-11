Cesano Maderno, dall'officina spuntano 7 chili di droga: arrestato 26enne

Chiavi, bulloni e attrezzi da lavoro ma non solo. In una officina meccanica a Cesano Maderno i carabinieri hanno trovato anche sette chili di droga.

Un ragazzo di 26 anni, titolare dell'attività, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'officina meccanica i carabinieri del comando provinciale di Monza sono intervenuti per un controllo e per alcune verifiche amministrative. Nei locali il proprietario - il 26enne appunto - era intento a riparare una autovettura di sua proprietà ma appena iniziata l'ispezione dell'officina è spuntata anche la droga.

Sono state trovate sei confezioni di cellophane con oltre cinque chili di marijuaa e 22 panetti di hashish per 2,2, chili insieme a un maxi rotolo industriale di pellicola trasparente e un bilancino elettronico utilizzati per confezionare la droga. Il 26enne non ha fornito alcuna spiegazione relativa all'origine o alla destinazione della droga e ora si trova in carcere a Monza.

Sono in corso le indagini per risalire agli eventuali canali di approvigionamento della sostanza stupefacente che con tutta probabilità era destinata alle piazze di spaccio della Brianza.