Ragazzino di 14 anni con la droga: fermato già tre volte

Ancora un minorenne sorpreso con la droga a Seregno. E il ragazzo, 14 anni, era stato già fermato altre volte in poco tempo: tre controlli (con droga al seguito) in pochi mesi. Sempre in città, qualche giorno fa, un altro ragazzino era stato sorpreso con dell'hashish fuori da scuola.

Il controllo

Sabato pomeriggio, attorno alle 18, i carabinieri della stazione di Seregno, durante un controllo tra le vie del centro, all’altezza di Piazza Segni, hanno notato un gruppo di adolescenti che, alla vista della pattuglia, ha iniziato ad avere atteggiamenti sospetti. Quando i militari si sono avvicinati, due dei ragazzi sono fuggiti via a piedi facendo perdere le loro tracce lungo i vicoli del centro storico. Un terzo ragazzo invece ha cercato di passare inosservato rimanendo seduto con altre due coetanee. Nel frattempo però ha lasciato cadere a terra quello che aveva in mano: uno spinello.

Lo studente, un 14enne seregnese, è stato accompagnato in caserma dove è poi arrivata la madre. La donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri avrebbe prima provato a mettere in dubbio l’operato dei militari sostenendo che la sostanza stupefacente recuperata sicuramente non sarebbe stata per il suo uso personale. Poi, rassegnata e dispiaciuta, ha condiviso con i carabinieri le vicissitudini del figlio che negli ultimi tempi, era già stato sorpreso con della droga in due analoghi controlli e che è tuttora seguito dai servizi sociali.