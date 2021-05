Scappano davanti agli agenti, tre minorenni sorpresi in centro con la droga

Quando hanno visto gli agenti della polizia locale hanno iniziato a correre, scappando per le vie del centro. Non è servito allontanarsi per evitare i guai a tre minorenni sabato pomeriggio in centro a Seregno.

Durante un servizio di controllo nel centro storico durante il fine settimana la polizia locale ha idetificato e segnalato tre sedicenni in possesso di qualche grammo di sostanza stupefacente. L'intervento è scattato nel pomeriggio di sabato in vicolo Sant’Ambrogio quando gli operatori in divisa, coordinati dal comandante Maurizio Zorzetto, hanno incrociato un gruppo di sei giovani che si sottraeva al controllo con fare sospetto, iniziando a correre in varie direzioni.

Dopo un breve inseguimento, tre ragazzi sono stati fermati in largo degli Alpini. Dopo poco, gli stessi – tre sedicenni, uno dei quali residente in città – hanno ammesso il possesso della sostanza, probabilmente hashish. "Questa tipologia di interventi assume una valenza importante in una più complessiva strategia di sicurezza urbana, perché invia un segnale deciso di tolleranza zero verso comportamenti illeciti" spiegano dal municpio.

Assembramenti, intervento di polizia locale e carabinieri

Nella serata di sabato inoltre intorno alle 22 i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno, su richiesta di supporto da parte della polizia locale, sono intervenuti in una situazione di assembramento in piazza Italia. In centro era stata infatti segnalata la presenza di gruppi numerosi di ragazzi, poco più che diciottenni e provenienti probabilmente da fuori città.

Non appena i militari sono giunti sul posto i giovani si sono dati alla fuga. Durante la serata i militari sono intervenuti in altre vie del centro, in collaborazione con la polizia locale. Tra le persone identificate anche due 15enni di Desio. Nessun danno a cose e persone.