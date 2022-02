Nasconde la droga (e un coltello) sotto la sella di un motorino rubato: nei guai 19enne

Guidava un motorino che non era il suo perchè era stato rubato. E sotto la sella, insieme a un coltello, ci nascondeva anche la droga. A Vimercate, l'altra sera, a finire nei guai è stato un ragazzo di 19 anni, incensurato. Il giovane - che risulta non avere un lavoro - è stato sorpreso da un controllo dei carabinieri nella frazione di Oreno mentre viaggiava a bordo di uno scooter.

Il ragazzo si è subito mostrato nervoso ed agitato e ha insospettito i militari che hanno approfondito gli accertamenti: sotto la sella del ciclomotore sono stati trovati 80 grammi di haishish e un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri insieme a banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’illegale attività di spaccio. Il motorino su cui il 19enne viaggiava è risultato rubato poco prima nei pressi del centralissimo parco Sottocasa, a Vimercate, e poi restituito al legittimo proprietario.

A casa del ragazzo è stata poi trovata altra droga: 40 grammi di hashish insieme a 180 euro e materiale per il confezionamento tra cui un bilancino elettronico. Il giovane è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio,, porto di coltello di genere vietato e ricettazione. Per il ragazzo è stato disposto l'obbligo di firma.