Eroina e marijuana nascosta in strada e tra i cespugli: blitz antidroga a Monza

Eroina nascosta in strada, a Monza, e poi marijuana e hashish occultate sotto le zolle di terreno e tra i cespugli ai giardinetti. Ancora un blitz anti-droga in città. Giovedì pomeriggio gli agenti della polizia locale sono stati impegnati in diversi servizi anti-degrado e anti-droga nel capoluogo brianzolo.

Nel primo pomeriggio tre agenti del Nost (Nucleo Operativo Sicurezza Tattica), con il cane antidroga Narco, sono intervenuti in piazza Cambiaghi per verificare che le operazioni di pulizia dell’area dopo il mercato alimentare si potessero svolgere in sicurezza. Sotto i portici della piazza gli agenti hanno identificato alcune persone che bivaccavano e l’area è stata ripulita dagli operatori dell’impresa Sangalli. Un cittadino straniero è stato sanzionato per consumo di bevande alcoliche all’aperto ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di Polizia Urbana.

Gli agenti del Nost in via Colombo, su segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto 0,76 grammi di eroina, mentre nel giardino di via Visconti il cane Narco ha fiutato 24,20 grammi, già divisi in dosi, di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana. La droga era nascosta sotto zolle di erba e tra i cespugli, abbandonata da qualche pusher che si trovava nel giardino e che si è allontanato alla vista degli agenti. Altri 5 grammi di hashish sono stati rinvenuti al Giardino Incantato di via Azzone Visconti dove è stato eseguito un ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino italiano residente a Monza che faceva uso di sostanze stupefacenti in luogo aperto al aperto al pubblico.

“Il monitoraggio del territorio è continuo e costante in tutta la città, in particolare nei parchi e nelle aree verdi dove lo spaccio di droga è in mano a stranieri irregolari” ha commentato l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena.