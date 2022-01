Controlli a Monza, dal pacchetto di sigarette spunta la droga

Droga nascosta in un pacchetto di sigarette. Un nascondiglio che poteva passare inosservato, vicino a un muretto per custodire sostanza stupefacente pronta per essere smerciata. Nella giornata di giovedì i controlli degli agenti della Squadra Volanti della questura insieme al personale dell’Esercito Italiano e degli operatori della polizia locale di Monza si sono concentrati nella zona di corso Milano. Durante le attività di identificazione e controllo di alcuni soggetti extracomunitari è stata sequestrata della droga. La sostanza stupefacente, dell’hashish, era occultata all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto dietro un muretto. La droga è stata sequestrata e depositata in attesa dei provvedimenti di rito dell’autorità giudiziaria.

Controlli anche a Vimercate

Una serata - l’ennesima - di controlli della polizia anche in Brianza. Gli agenti della questura di Monza giovedì 27 gennaio sono stati impegnati con una attività nel comune di Vimercate. I controlli hanno interessato Largo Europa, via Galvani e Piazzale Guglielmo Marconi con la visita a diversi bar e locali situati in zona. Sono stati sette gli esercizi commerciali controllati con 120 persone identificate per la verifica del possesso della certificazione verde all’interno delle attività di somministrazione di cibi e bevande.

Sono stati impegnati gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e non sono state riscontrate criticità o irregolarità così come non è stata emessa nessuna sanzione anti-covid.