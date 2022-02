Al parco con le dosi di droga in tasca

Con la droga, di sera, nel parco. Un ragazzo di 22 anni di Seregno è finito nei guai per essere stato sorpreso con della sostanza stupefacente durante un controllo dei carabinieri nei giardini di via Borromeo. Il giovane, residente in città, è stato segnalato come assuntore alla prefettura: addosso i militari gli hanno trovato due dosi di marijuana.

Il controllo è scattato nella serata dello scorso martedì 15 febbraio quando i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno hanno effettuato uno dei servizi di monitoraggio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga che tra le aree sensibili da ispezionare, in città, vede coinvolti anche i parchi e le aree verdi.