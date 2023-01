Il ragazzo che nasconde 22 chili di droga in giardino per avere i soldi per sposarsi

Una valigia abbandonata nel giardino della vicina con 22 chili di droga. Ovuli di hashish sigillati che, una volta venduti al dettaglio sul mercato dello spaccio, avrebbero fruttato fino a 80mila euro. Un "tesoretto" che sarebbe servito, come dichiarato dal giovane finito adesso in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, per coronare il sogno di una vita: sposare la sua fidanzata. Ora però le nozze saranno rimandate: il ragazzo infatti - 24 anni, veronese, pregiudicato per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti, affidato in prova ai servizi sociali - è stato arrestato.

La scoperta

I carabinieri sono arrivati al 24enne dopo aver osservato per diversi giorni alcuni movimenti sospetti attorno a una villetta bifamiliare di Verano Brianza vicino proprio a quella dove il 27 marzo del 2008 avvenne l’omicidio di Cristello Rocco. I militari avevano notato un viavai di persone e nell'abitazione è scattata una perquisizione. Inizialmente nella villetta non è stata trovata droga ma, proprio nel momento in cui i carabinieri stavano per lasciare l’abitazione, hanno notato che accanto alla staccionata che divide il giardino del 24enne con quello della vicina di casa, era stato lasciato un trolley scuro.

E i militari hanno così deciso di approfondire e hanno aperto la valigia: all’interno c'erano oltre 22 chili di hashish custoditi in ovuli sigillati che avrebbero potuto fruttare sul mercato dello spaccio al dettaglio circa 80.000 euro. Il 24enne avrebbe ammesso le sue responsabilità dicendo di aver lasciato lui la valigia nella proprietà della vicina. Il ragazzo ha tentato di giustificarsi raccontando che i soldi della droga gli sarebbero serviti per sposarsi il prossimo mese di settembre. Ora il ragazzo si trova in carcere e il matrimonio sarà rinviato.