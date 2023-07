Un pitbull di guardia e una pistola carica: blitz nella casa "fortino" della droga a Monza

Un pitbull a fare da guardia a quella camera da letto diventata un "fortino" della droga, una pistola con sei colpi e un proiettile da mitragliatrice già esploso. E la cocaina. I carabinieri della compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne monzese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, possesso di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale.

L'operazione è scattata all'alba quando i militari dell'Arma nell'ambito di attività di contrasto allo spaccio di droga hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo. Il 35enne, secondo quanto riferito in una nota da comando provinciale dell'Arma, avrebbe mostrato segni di nervosismo, tentando più volte di ostacolare le operazioni e di divincolarsi, soprattutto quando i militari accedevano in camera da letto. Qui infatti, oltre ad un pitbull lasciato di guardia, i carabinieri hanno trovato la droga: 27 grammi di cocaina, 200 euro in contanti, un bilancino di precisione ed una pistola Franchi con caricatore contenente 6 colpi cal. 7.65, oltre ad un proiettile cal. 12.7 Nato (da mitragliatrice) già esploso.

Le indagini

Sono in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza dell'arma, atteso che la matricola era abrasa, mentre lo stupefacente sarà inviato nei laboratori dei reparti scientifici per le analisi qualitative. Il 35enne ora si trova in carcere a Monza.