Il box della droga con lo scaffale col doppiofondo con 2 chili di marijuana e cocaina

In apparenza era un box come tanti altri, vuoto e spoglio con uno scaffale anonimo, di metallo, che pareva vuoto. Ma guardando meglio era "carico" di droga. E la sostanza stupefacente era nascosta in un doppio fondo ottenuto dai ripiani. E in quel garage, a Bosisio Parini, in provincia di Lecco sono stati sequestrati due chili di marijuana, un etto di cocaina e anche tre etti di hashish.

In manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è finito un uomo residente in Brianza, a Briosco, arrestato nel fine settimana. Il box è stato sequestrato nell'ambito di una indagine condotta dai poliziotti della questura di Lecco. La droga, spiegano da corso Promessi Sposti, sarebbe stata occultata all’interno di alcuni scaffali in cui era stato creato un apposito sottofondo. L'uomo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato successivamente accompagnato in carcere a Lecco. Nella giornata di mercoledì l’arresto è stato convalidato, con applicazione a carico del soggetto coinvolto della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si tratta del secondo sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti operato dalla Polizia di Stato di Lecco negli ultimi mesi. Un'attività molto simile era stata svolta a marzo, quando la squadra narcotici della Mobile aveva rinvenuto, in un box sito in viale Turati a Lecco, mezzo chilo di cocaina, 3 chili e mezzo di hashish, 3 chili di marijuana e 3 pistole semiautomatiche, di cui una con matricola abrasa.