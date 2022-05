Non consegna il cellulare per il compito, a scuola arrivano i carabinieri e trovano la droga

Al suono della campanella tutti gli alunni, pronti per il compito in classe, consegnano il loro smartphone. Qualcuno però indugia, prende tempo e mostra il borsello che aveva al seguito. Dentro non c'è alcun cellulare ma ad attirare l'attenzione dell'insegnante è un involucro di cellophane che sembra strano. E così a scuola, a Vimercate, l'altro giorno sono arrivati i carabinieri. E non hanno trovato alcun cellulare ma la droga.

Nei guai è finito un minorenne, sorpreso dai militari della pattuglia del nucleo Radiomobile con un “pezzo” del peso di circa 30 grammi di hashish. I carabinieri dopo aver verificato che il ragazzino non nascondesse altra droga, hanno trovato anche 130 circa in banconote di vario taglio, soldi forse provento dell’illecita attività di spaccio. Il minorenne è stato accompagnato in caserma e denunciato alla Procura per i Minorenni di Milano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidato ai genitori.

Minori e reati

Qualora si sospetti la commissione di reati procedibili d’ufficio (ossia quei reati per cui la legge non prevede come necessaria la querela da parte della persona offesa per procedere) il dirigente scolastico ha l’obbligo di denunciare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire a quella, come ad esempio i Carabinieri), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.). Tale obbligo grava infatti sul pubblico ufficiale ed è certo che il dirigente scolastico di una scuola pubblica ricopra la “qualità” di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).

Ad analoghi obblighi si deve attenere (artt. 362 e 358 c.p.) anche l’incaricato di pubblico servizio (quindi il personale docente e scolastico). Il personale docente ed in generale il personale scolastico adempie l’obbligo in questione “riferendo” al dirigente scolastico la “notizia di reato” di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.