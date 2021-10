L'uomo che viaggiava in autobus con 5 chili di droga: arrestato 57enne

In autobus con cinque chili di droga. Un uomo di 57 anni, cittadino italiano di origini bulgare, residente nel Torinese, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso dopo essere stato sorpreso con chili di hashish mentre cercava di attraversare il confine al valico autostradale di Como Brogeda.

L’uomo era a bordo di un autobus di linea proveniente da Amsterdam e diretto a Milano. E alla dogana non aveva dichiarato nulla. Ma è scattato un controllo e il fiuto del cane-finanziere “Anima” ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente all'interno del bagaglio personale dell’uomo dove erano stipati 52 panetti di hashish per un valore “al dettaglio” stimato pari a circa 52.000 euro. La droga è stata sequestrata e l’uomo è finito in carcere.