Marijuana, hashish e cocaina nell'autofficina dello spaccio: arrestati due uomini

L'autofficina alle porte della Brianza trasformata in un luogo di spaccio. Ma i carabinieri hanno scoperto la seconda attività che veniva svolta in quei locali e, grazie alle indagini, hanno arrestato due persone.

Come riferisce QuiComo i militari di Mariano Comense hanno arrestato, in flagranza di reato 2 cittadini italiani: M.C., classe 1967, domiciliato a Cantù e G.D., classe 1980, domiciliato a Figino Serenza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori dei carabinieri di Mariano Comense in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Casatenovo, hanno perquisito il locale e il personale delll’autofficina il cui titolare è M.C.

Qui sono stati trovati 1200 grammi di marijuana e 50 grammi hashish nascosti in un armadio degli uffici

dell’officina. Ma non è tutto. Dopo un controllo piu' approfondito sono state trovate anche 29 dosi di cocaina (50 grammi) nascoste nell'auto di proprietà di G.D., auto che era in officina per essere riparata.

Sono state quindi perquisite anche le abitazioni dei due uomini dove sono stati trovati altri 100 grammi di hashish nel comodino della camera da letto.

L'operazione dei carabinieri si è conclusa con il sequestro delle sostanze stupefacenti e con l'arresto dei due comaschi che sono stati portati al Bassone in attesa di giudizio di convalida.