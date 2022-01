La polizia sequestra la droga nascosta vicino alle panchine dei giardinetti

Le dosi erano già pronte, alcune anche già confezionate e pronte per il mercato dello spaccio. Ma i cani dell'unità cinofila della polizia di stato le hanno fiutate prima che venissero vendute.

Ieri pomeriggio, martedì 25 gennaio, la questura di Monza ha predisposto nel capoluogo brianzolo un controllo mirato contro lo spaccio della droga nell'area dei giardinetti tra via Artigianelli e via Gramsci. Una delle zone più a rischio dove, da anni, i cittadini lamentano situazioni di microcriminalità e di spaccio,

Intorno alle 16 i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - squadra volante, gli agenti della squadra mobile, del reparto prevenzione crimine Lombardia, del gabinetto provinciale della polizia scientifica, e due unità cinofile della questura di Milano, hanno effettuato controlli mirati nel giardinetto a due passi dal centro storico. Durante i controlli gli agenti hanno identificato 14 cittadini stranieri, tutti in regola con il permesso di soggiorno. Uno aveva uno spinello già confezionato. I cani poliziotto hanno setacciato il giardinetto pubblico, e vicino alle panchine hanno trovato alcune dosi di hashish, alcune già confezionate e pronte per essere vendute. L'uomo al quale è stato trovato lo spinello è stato segnalato alla Prefettura , ex art 75 D.P.R. 309/90 (testo unico sugli stupefacenti), mentre per gli altri identificati sono stati attivati approfondimenti attraverso l’ufficio immigrazione.

Inoltre sempre ieri pomeriggio in via Turati, nei pressi della stazione, un cittadino durante un controllo di polizia, nel tentativo di divincolarsi - secondo quanto reso noto dagli uffici di via Montevecchia - ha aggredito un agente.