Seregno, dosi in auto e droga nascosta nel motorino in cantina: 24enne denunciato

Un lavoro insospettabile come magazziniere e un'occupazione segreta che lo ha portato a collezionare una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nei guai a Seregno è finito un ragazzo di 24 anni, cittadino italiano, con precedenti per droga. Nella serata di lunedì 2 novembre i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno lo hanno fermato al volante della sua Seat Ibiza in zona Porada poco prima della mezzanotte, oltre l'orario limite previsto dal coprifuoco.

Quando si è trovato di fronte i carabinieri il 24enne ha iniziato a tremare ed è scattata la perquisizione. In auto sono stati trovati tre dosi di marijuana e mille euro in contanti. Gli accertamenti sono proseguiti poi a casa del giovane dove, nascosti dentro la sella di uno scooter riposto in cantina e non più utilizzato, sono saltati fuori altri 160 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per il giovane è scattata una denuncia.