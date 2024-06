Cani antidroga nel parchetto a Monza, 18enne ha droga e 700 euro in tasca: "Sono regali di compleanno"

"Sono regali di compleanno". Ha provato a giustificarsi così davanti agli agenti della polizia locale l'altro giorno un ragazzo di appena 18 anni, con doppia cittadinanza, italiana e americana. Il personale del comando di via Marsala lo aveva travato con 700 euro in tasca, ai giardinetti di via Monte Bianco all'angolo con via Monte Bisbino. E il cane antidroga aveva fiutato anche della droga: qualche grammo di sostanza stupefacente per uso personale.

Ma i controlli sono proseguiti poi nell'abitazione monzese del 18enne dove gli agenti che erano stati impegnati nell'attività di presidio dei giardinetti hanno scoperto 35,40 grammi di hashish e un coltello da cucina sporco di droga, probabilmente utilizzato per il taglio della sostanza.

Il 18enne ha raccontato appunto agli agenti che la metà dell'importo rinvenuto erano soldi provenienti da regali di compleanno. Ma il denaro e la droga sono stati sequestrati e per il giovane è scattata una denuncia.