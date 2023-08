Lo stabile abbandonato di Monza trasformato nel "fortino" della droga: il blitz della polizia

Droga nello stabile abbandonato a Monza. E un arresto da parte della polizia di Stato. Mercoledì mattina gli agenti della Squadra mobile e della Squadra Volanti hanno effettuato un controllo di uno stabile abbandonato della città dove era stata segnalata la presenza di alcuni occupanti abusivi. E hanno scoperto un “fortino” della droga.

All'interno dello stabile infatti, in uno dei locali chiuso da una porta a chiave, è stato rintracciato un cittadino di origine marocchina di 30 anni risultato irregolare sul territorio nazionale. Aveva al seguito diverse dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita, oltre a centinaia di euro in banconote di vario taglio, “guadagno” con tutta probabilità di una probabile attività di spaccio.

Il 30enne è stato accompagnato presso gli uffici della questura, e sottoposto agli accertamenti dattiloscopici ed è scattato l’arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ex art. 73 DPR 309/90 (Testo unico sugli Stupefacenti). Soldi e droga sono invece stati sequestrati.