Vanno a scuola con quasi un etto di hashish, nei guai due studenti in centro Monza

Due ragazzini nei guai e 62 studenti fermati e controllati dalla polizia locale nell'ambito del progetto "Scuole Sicure". Martedì mattina il personale del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica ha effettuato un servizio finalizzato al contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti da parte degli studenti monzesi in borghese e con l'ausilio del cane antidroga Narco nei pressi degli istituti scolastici.

I controlli hanno interessato il tratto tra via Sempione e la passerella pedonale che collega via San Gottardo al centro città: sono stati identificati 62 studenti degli istituti superiori di Monza, prevalentemente minorenni.

A scuola con un etto di droga

Un controllo in via Sempione, prima dell'orario di ingresso, intorno alle ore 7:40, ha permesso di recuperare complessivamente 92 grammi di hashish detenuti da due studenti entrambi minorenni, di 16 e 17 anni. A entrambi è stata contestata la violazione penale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. I minorenni venivano affidati ai genitori che sono stati contattati e accorsi sul posto. Sempre a carico di un minorenne è scattata la segnalazione alla prefettura per uso di sostanza stupefacente. Durante i controlli è stata sottoposta a sequestro amministrativo una moto priva di assicurazione.

Droga sotto l'erba ai giardinetti

I controlli della polizia locale poi sono proseguiti nel pomeriggio in piazza Cambiaghi e poi alla Boscherona dove era stata segnalata l'accensione di fuochi. Il personale in via Visconti ha identificato dodici cittadini stranieri di cui uno sorpreso a consumare uno spinello e per questo segnalato alla Prefettura. Il cane Narco ha scovato, nascosto sotto lo strato del prato del giardino pubblico, 11 grammi di hashish in listarelle già pronte per la cessione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti.