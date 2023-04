Si è rivelato un fiuto davvero infallibile quello di Ocsi e Harry, i due cani del Nucleo cinofili dei carabinieri di Casatenovo che, affiancando le indagini degli uomini del comando di Nova Milanese, hanno portato all'arresto in flagranza di reato di un 20enne con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'indagine è partita nei giorni scorsi quando i militari della stazione di Nova Milanese sono intervenuti all’interno di un’abitazione nella zona del Grugnotorto di Nova Milanese dove da tempo i residenti avevano notato un continuo via vai di persone a qualsiasi ora del giorno e della notte. Grazie alle informazioni fornite dagli stessi i carabinieri hanno svolto dei servizi di osservazione riuscendo così ad individuare il “passeggio” che si concentrava soprattutto nelle ore serali e notturne. I militari dell’Arma, sulla base degli indizi raccolti, hanno così chiesto e ottenuto un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Monza che ha coordinato le indagini.

L’accesso all’interno dell’abitazione, avvenuto alle prime ore del mattino di venerdì, ha visto la partecipazione del Nucleo cinofili dei carabinieri di Casatenovo, che ha affiancato i colleghi di Nova Milanese nelle operazioni di ricerca dello stupefacente. Determinante è stato il fiuto di Ocsi e Harry, i due cani carabiniere che hanno scovato la droga nascosta all’interno di una cassapanca e nel cassone del letto, collocati nella taverna. L’attività antidroga si è conclusa con il sequestro di 366 grammi di hashish, 14 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e la somma in contanti di circa 19 mila euro. Ritenuta probabile provento dell’attività illecita. Il 20 enne è stato in seguito arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.