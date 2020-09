Un sacco (vero) di marijuana e 5 panetti di hashish "Viagra" in casa: arrestato 54enne

L'hashish in cucina. La marijuana in cantina. Un uomo di 54 anni, un cittadino italiano già con precedenti alle spalle, è stato arrestato giovedì mattina dai carabinieri di Garbagnate Milanese con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di quasi 4 chili di droga.

I guai per lui sono iniziati quando i militari, sospettando che potesse nascondere qualcosa nella sua abitazione, hanno deciso di perquisire l'appartamento di Senago in cui il 54enne vive. È bastato poco agli investigatori per trovare, nascosti in un mobile della cucina, 5 panetti di "fumo" per un peso totale di 480 grammi e tutto il materiale per confezionare le dosi.

Il resto della droga, 3 chili e mezzo di marijuana, era invece in un sacco bianco lasciato nel locale usato come cantina, dove è stato sequestrato anche un bilancino di precisione. A quel punto per l'uomo sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.

Sull'hashish sequestrato era apposto il logo del "Viagra", la famosa pillola blu. All'apparenza, la droga sembra identica - e potrebbe non essere un caso - a quella sequestrata lo scorso 10 settembre a Cologno Monzese. Quel giorno a finire in manette era stato un 41enne, che alla vista dei carabinieri aveva cercato - inutilmente - di darsi alla fuga e gettare i 2 chli e mezzo di "fumo" che aveva con sé.