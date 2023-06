Il deposito di salotti in Brianza diventato fortino della droga della banda di insospettabili trafficanti

Per la giustizia era un fantasma. Nessun precedente, nessun lavoro ufficiale. Una persona "semplicissima", la definiscono gli inquirenti che per due anni hanno indagato su di lui. Una fedina penale immacolata. Ma dal 2020 aveva messo in piedi un fiorente giro d'affari, con un traffico internazionale di stupefacenti con base in Brianza. E proprio qui, in un capannone che ospita un deposito di salotti, a Misinto, dalla Spagna arrivavano camion carichi di droga. Marijuana soprattutto e hashish: centinaia di chili di sostanza stupefacente confezionata sottovuoto e riposta dentro scatoloni ingannevoli, tanto da passare inosservati, stipati dietro il carico di merce "pulita". Cipolle o qualsiasi altra cosa. Ogni volta diversa. Quello che non cambiava invece era il contenuto della spedizione "speciale" che dalla Spagna viaggiava sicura fino alla Brianza.

Sono 15 le persone raggiunte all'alba di martedì 27 giugno da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale DDA nell'ambito di una operazione condotta dalla compagnia di Sesto San Giovanni guidata dal maggiore Giuseppe Sacco.

L'indagine ha coinvolto 12 italiani, tra cui una donna, un cittadino ecuadoregno, un gambiano e un albanese, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nove le persone finite in carcere, tre agli arresti domiciliari e tre obblighi di dimora. Due degli indagati invece risultano all'estero e nei loro confronti è stato emesso un mandato di arresto internazione e sono in corso le ricerche. Gli arresti sono stati eseguiti a Cinisello Balsamo, Dalmine, Muggiò, Giussano, Cesano Maderno, Carate Brianza e Alicante.

Il capannone e il box dove far "sparire" la droga

Sono serviti due anni di indagini ai carabinieri del comando provinciale di Milano per ricostruire la filiera e il traffico di droga gestito dal sodalizio al cui vertice c'era D.R., classe 1992, residente a Cinisello Balsamo.

Il camion dalla Spagna arrivava in Brianza. La droga veniva scaricata velocemente e stipata nel capannone dalla cui finestre spuntavano imbottiture e pezzi di salotti. E proprio in Brianza, terra del mobile, aveva preso vita il nuovo business con la droga che poi raggiungeva con spedizioni tutta Italia, soprattutto il Nord. Una volta a Misinto poi il carico veniva stipato in un box in un condominio di Desio. Ma qui non restava molto. La droga infatti veniva fatta sparire in fretta, distribuita dai grossisti. Un giro d'affari d'oro che, secondo quanto emerso dalle indagini, in due anni aveva fatto movimentare cinque milioni di euro.

A dare il via alle indagini, nel 2020, era stata la soffiata di un cliente che, fermato con la droga al seguito, aveva indicato il pusher da cui si era rifornito. Un'indicazione che aveva permesso agli inquirenti di iniziare a indagare e scoperchiare un vaso di pandora che dallo spaccio al dettaglio li aveva poi condotti al livello superiore: ai grossisti dello stupefacente e ai fornitori.

A rendere ancora più complessa l'attività investigativa sono stati i metodi di comunicazione degli indagati che utilizzavano le piattaforme Encrochat e SkyECC, anali criptati dove i membri si sentivano liberi di parlare liberamente, senza veli. E invece quelle conversazioni sono poi finite nelle mani degli investigatori che le hanno estrapolate, lette e interpretate.

Le auto di lusso, le case e gli orologi comprati coi soldi della droga

Sono quasi 250 i chili di droga sequestrati nell'ambito dell'indagine insieme a 57.700 euro. Sono stati ricostruiti 11 episodi di importazione e 30 cessioni di droga destinata alla vendita al dettaglio.

I guadagni del traffico di droga poi venivano reinvestiti negli approviggionamenti successivi ma qualcuno sceglieva anche appartamenti, auto e orologi di lusso. Due immobili sono stati sequestrati a Cinisello Balsamo e Lissone insieme a due autovetture, per un valore stimato in circa 750mila euro, acquistati con i proventi derivanti dall’attività di spaccio.