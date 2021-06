64 chili di "sfere" di hashish nella casa brianzola diventata magazzino per la droga

Un appartamento brianzolo utilizzato come magazzino per la droga e 64 chili di "sfere" di hashish pronte a finire sulle piazze di spaccio di Monza e provincia. Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano hanno arrestato una donna e due uomini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In manette mercoledì pomeriggio sono finiti una 26enne residente a Canonica d'Adda, nella Bergamasca, ma con un appartamento usato come magazzino per la droga a Triuggio e due uomini connazionali di 36 e 27 anni, con precedenti. Il primo risulta residente a Cavenago Brianza, il secondo senza fissa dimora.

L'indagine e l'arresto

I poliziotti da qualche tempo tenevano sotto controllo la 26enne, apparentemente insospettatabile, ritenuta al vertice di un giro di spaccio con cui venivano rifornite di droga le piazze di Monza e Milano. La donna, facendo la spola tra la Bergamasca e la Brianza, si spostava tra la sua dimora e il magazzino. E mercoledì pomeriggio il personale ha assistito a un incontro con uno dei due complici in un centro commerciale e poi a uno scambio di droga avvenuto a Monza nei pressi di un parcheggio vicino allo stadio. Qui i due sono stati raggiunti dal terzo uomo a cui - secondo quanto ricostruito dalla Questura di Milano - hanno consegnato due chili di hashish suddivisi in 20 panetti.

Le "palle" di hashish in Brianza

I tre sono stati fermati e arrestati e gli agenti si sono poi spostati nell'appartamento di Triuggio dove sono stati trovati altri 63 chili di di hashish suddivisi in più trecento involucri a forma di sfera di coloro rosso. Proprio il confezionamento appare una novità nel panorama della spaccio al dettaglio: si tratta di blocchi di hashish che si incastrano formando una sfera marchiata "Xbox" rivestita di nastro rosso acceso quasi a simulare sfere incandescenti di noti videogame da guerra.