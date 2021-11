Il sogno sta per avverarsi: Edoardo Casati convocato in Nazionale

Il sogno è quello di indossare la maglia azzurra alle prossime Paralimpiadi del 2024. Nel frattempo, però, Edoardo Casati si gode la convocazione nella Nazionale di tennistavolo, e inizia a fare le prove di maglia con il tricolore.

Poche settimane fa la gioia per la vittoria al torneo nazionale di tennistavolo ad Asti, dopo alcuni giorni è arrivata anche la convocazione da Roma. Edoardo, classe 2003 e tetraplegico a causa di un infortunio al midollo spinale gareggia per la società Asd Ausportiva. Una disciplina, quella del tennistavolo, che il giovane ha scoperto solo durante la sua riabilitazione all'ospedale Niguarda di Milano dove, dopo il suo trauma, è stato seguito da uno staff di specialisti. Una passione che gli sta dando grandi soddisfazioni e che adesso gli sta aprendo le porte delle gare internazionali.

Edoardo, infatti, è stato convocato all'inizio di dicembre per la preparazione atletica a Lignano Sabbiadoro in previsione della gara internazionale a Epyg, in Finlandia.

Il giovane - che da sempre è stato un grande sportivo e prima dell'infortunio giocava a calcio - aveva lanciato una raccolta fondi on line per potersi pagare le trasferte durante le gare internazionali e avere perciò maggiori possibilità per poter rientrare nella rosa delle prossime Paralimpiadi del 2024.