Edoardo Casati porta l'oro in Brianza: primo posto nel torneo italiano tennis tavolo

E' tornato a casa con la medaglia d'oro al collo. Ennesimo successo per Edoardo Casati, il giovane campione di tennistavolo che sta già guardando alle Paralimpiadi del 2024.

Nel fine settimana ha gareggiato nel primo Torneo Italiano che si è dispustato a Isola d'Asti. Cinque gli atleti in gara: tutti contro tutti, e nella finale il brianzolo (che gareggia per la Asd Ausportiva) ha superato Luca Chiarini. Una partita entusiasmante giocata fino all'ultimo punto con passione e sacrificio: Edoardo nel quinto set ha rimontato vincendo il torneo.

Una bella soddisfazione per il giovane atleta classe 2003, tetraplegico a causa di una lesione al midollo spinale. Il pensiero va fisso a settimana scorsa quando, grazie alla generosità della rete, Edoardo ha potuto fare il primo passo nel mondo delle competizioni internazionali. "Ho partecipato al mio primo torneo internazionale in Spagna - racconta -. Purtroppo non ho portato a casa risultati utili, ma è stato fondamentale per poter iniziare a confrontarmi con i colleghi degli altri Paesi. Il mondo del tennistavolo italiano lo conosco bene: quello straniero per me è tutto nuovo".

Anche se è tornato a mani vuote Edoardo è felice: quella trasferta gli ha aperto un mondo. Fondamentale per il giovane atleta brianzolo poter continuare a confrontarsi con i colleghi degli altri Paesi: gare che, però, sono molto onerose da qui la decisione di Edoardo di chiedere aiuto alla rete lanciato una raccolta fondi (ancora aperta) per permettergli di iscriversi alle gare e sostenere i costi dei viaggi.