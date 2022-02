Elicottero cade sulla rampa dell'autostrada: due feriti

Un elicottero sullo svincolo dell'autostrada A9. Il mezzo è caduto a Fino Mornasco, nel Comasco, alle porte della provincia di Monza e Brianza.

VIDEO | Elicottero cade in autostrada

La macchina dei soccorsi si è messa in moto intorno alle ore 15.45 di domenica 27 febbraio 2022 quando è partita una chiamata di emergenza con la richiesta di intervento. L'elicottero è caduto sulla sede stradale della rampa di ingresso dell'autostrada dei Laghi Lainate-Como-Chiasso, in direzione Milano. Due i feriti: una donna di 30 e un uomo di 78 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in codice giallo nei vicini ospedali. Le loro condizioni non sono gravi.

L'elicottero è precipitato sulla sede stradale senza colpire nessuna delle vetture in transito in quel momento nel tratto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118 con anche l'intervento dell'elisoccorso di Como.