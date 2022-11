Perché volava un elicottero dei carabinieri nei cieli della Brianza

Un elicottero in volo per monitorare dall'alto i comuni della Brianza e controlli sulle strade cittadine. Ancora un servizio di controllo dei carabinieri. Sono state diverse le segnalazioni relative al sorvolo da parte di un elicottero in alcuni comuni brianzoli a partire dal pomeriggio di lunedì 28 novembre. E si è trattato dell'elicottero Fiamma, dei carabinieri.

Nella serata di lunedì 28 novembre i militari della compagnia di Seregno hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie di Seregno, Seveso e Meda. Nell'attività sono stati impegnati 25 militari con il supporto dall'alto dell’elicottero dell’Arma: sono state identificate 145 persone e 59 veicoli. Una persona su quattro, tra quelle fermate e identificate, è risultata avere alle spalle precedenti penali per vari reati commessi.

"Durante i controlli alla stazione ferroviaria di Seveso, un 23enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato e accompagnato in caserma per accertamenti e infine denunciato per la violazione del testo unico delle leggi sull’immigrazione e, in particolare, per esser entrato irregolarmente sul territorio nazionale e avervi soggiornato" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza. Alla stazione ferroviaria di Seregno, un altro giovane 20enne, residente a Pioltello, è stato fermato e trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato alla competente autorità amministrativa.

I controlli con l'elicottero - VIDEO