Elicottero in volo sopra la città di Monza: la ricognizione dall'alto

Controlli anche dall'alto. L'elicottero della polizia sta sorvolando il parco di Monza e la città per una ricognizione aerea in previsione dell’apertura dei varchi di filtraggio e degli accessi al pubblico prevista alle ore 14 per il concerto di Bruce Springsteen.

A bordo dell’elicottero della Polizia di Stato del 2^ Reparto Volo di Milano anche il questore di Monza Marco Odorisio insieme al sindaco Paolo Pilotto. E' in corso infatti una ricognizione aerea dall’alto del Parco e della città di Monza, al fine "di monitorare la situazione generale e l’afflusso dei 70mila spettatori che stanno raggiungendo il capoluogo brianzolo per assistere al concerto del cantautore Bruce Sprengsteen in occasione della conclusione del tour europeo 2023" si legge in una nota della questura.

La carica dei 70mila del Boss a Monza

Stanno arrivando carichi ed entusiasti. Alle 11.30 di oggi, martedì 25 luglio, poco dopo la conferma ufficiale del concerto di questa sera, in migliaia hanno iniziato a dirigersi verso il pratone della Gerascia. Ragazzi, adulti e anche tanti uomini e donne con i capelli brizzolati stanno attraversando il percorso per conquistarsi un posto sotto al palco del “The Boss”. Un fiume di spettatori quelli che si vedono nel video condiviso sulla pagina Facebook da Claudio Trotta, organizzatore e fondatore di Barley Arts.

Zaino in spalla, tantissimi stranieri, cappellini e zainetto a salutare e ringraziare l’organizzazione in attesa di assistere al grande concerto. Fan felici, sorridenti, qualcuno ha mostrato anche i segni della stanchezza di una sveglia all’alba per prendere il primo volo dall’Italia e anche dall’estero per raggiungere il Parco di Monza. Dove, tra poco, inizierà l’evento più atteso dell’anno.