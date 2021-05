Vimercate, elicottero in volo e mobilitazione di soccorsi martedì sera

Le squadre sono state attivate in seguito alla segnalazione di un cittadino che ha riferito di aver visto scendere rapidamente un parapendio. Al momento non sembrano esserci riscontri e nessuno è stato soccorso

Mobilitazione di soccorsi martedì sera a Vimercate dove in serata sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia cittadina insieme ai mezzi di emergenza del 118 con l'ausilio di un elicottero in sorvolo per verificare la presenza di eventuali persone da soccorrere.

A far scattare la macchina dell'emergenza è stata una chiamata giunta alla centrale operativa da parte di un cittadino intorno alle 21 di martedì 25 maggio. Qualcuno avrebbe riferito di aver visto scendere rapidamente a bassa quota un parapendio, segnalando la possibilità che il pilota potesse quindi aver bisogno di aiuto.

I pompieri e le forze dell'ordine insieme all'elicottero del 118 hanno raggiunto l'area del comune brianzolo a ridosso della tangenziale Sud per verificare l'eventuale presenza di persone da soccorrere e l'elicottero ha effettuato diversi giri di sorvolo sopra la zona, attirando anche l'attenzione di numerosi cittadini e residenti.

Al momento non sembrano però esserci riscontri al di là della segnalazione: il velivolo insieme al suo pilota potrebbe aver compiuto un atterraggio regolare. Intorno alle 23.30 le operazioni di ricerca sono terminate e l'intervento si è concluso senza esito e nessuno risulta essere stato soccorso (Aggiornamento 23.58).