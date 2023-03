Una 40enne ha una grave reazione allergica: atterra l'elisoccorso

Attimi di paura questo primo pomeriggio a Seregno. Poco prima delle 14.30 di oggi, martedì 21 marzo, una donna di 40 anni ha avuto un forte malore. La donna, da quanto appreso dalla redazione di MonzaToday, ha avuto una forte reazione allergica probabilmente dovuta alla presenza delle graminacee come riferito dalla stessa. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato l'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Seregno intervenuti anche a supporto del personale medico. L'elisoccorso è atterrato in via Reggio e gli agenti della locale hanno poi trasportato i sanitari direttamente in via Sanzio.

La donna, che ha spiegato di essere in cura per quella grave forma di allergia, aveva con sé una dose di adrenalina. Alla donna è stata somministrata l'adrenalina e piano piano ha iniziato a stabilizzarsi. Il codice è stato così declassato da rosso a giallo e la 40enne è stata trasferita all'ospedale di Desio per gli accertamenti del caso.

Articolo aggiornato il 21 marzo alle 15.38.