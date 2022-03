In Brianza apre il supermercato solidale dove la spesa si paga a "punti"

In Brianza, a Vimercate, apre l’Emporio della Solidarietà. Si tratta del 14esimo “supermercato” solidale della diocesi ambrosiana e del primo sul territorio della Brianza. La struttura verrà inaugurata sabato 19 marzo alla presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. L'Emporio si trova all'interno del centro caritativo Santo Stefano in via Mazzini 35.

“Il nuovo centro di erogazione di aiuti alimentari, ricavato nel Centro caritativo “Santo Stefano”, va a irrobustire il capillare sistema costruito negli ultimi anni da Caritas Ambrosiana, con l’obiettivo di sostenere persone e famiglie in condizione di indigenza, ma soprattutto di contribuire al consolidamento di percorsi di autonomia. Empori e Botteghe della solidarietà, infatti, agiscono oltre la logica assistenziale (e potenzialmente cronicizzante) del pacco alimentare, operando in rete con i servizi Caritas che segnalano i beneficiari dell’aiuto e orientando questi ultimi a scelte di consumo personalizzate e responsabili” spiegano dalla Caritas.

Come funzionano gli Empori della Solidarietà

I Centri di Ascolto della Caritas individuano le famiglie che possono accedere agli Empori della solidarietà; gli operatori degli Empori assegnano una tessera e e i relativi punti in base alla composizione del nucleo famigliare ed alle condizione socioeconomiche. Le famiglie accedono agli Empori della Solidarietà per fare la spesa: possono trovare anche prodotti per l’igiene personale e della casa. Il patrimonio di punti va gestito dalla famiglia e quindi diventa uno strumento educativo e di responsabilizzazione.

Non solo l'Emporio ma anche due Botteghe

"Nel decanato di Vimercate cominceranno a operare, da lunedì 21 marzo, non solo il nuovo Emporio, ma anche due Botteghe (a Lesmo e Carnate). La differenza è il bacino d’utenza: l’Emporio (in diocesi ne sono già attivi 13) serve persone e famiglie di tutte le parrocchie di un decanato, le Botteghe (in diocesi ne sono già attive 12) aiutano persone e famiglie di una singola parrocchia. A entrambe le strutture si accede sulla base di un progetto, che i beneficiari concordano con il Centro d’ascolto inviante, e tramite una tessera a punti, caricata mensilmente in base alla composizione del nucleo famigliare; la tessera dura 6 mesi, rinnovabili per altri 6. La spesa viene fatta acquistando ciò di cui si ha davvero bisogno; le famiglie sono educate ad amministrare il patrimonio dei punti assegnati" spiegano dalla Caritas.