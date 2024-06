Cerimonia per i 250 anni di fondazione della guardia di finanza: chi sono i finanzieri premiati

Nel Salone da Ballo della Reggia di Monza, mercoledì mattina, si è tenuta la cerimonia per il 250esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza. A fare gli onori di casa il colonnello Gerardo Marinelli, comandante provinciale delle fiamme gialle di Monza e Brianza che ha accolto anche il comandante regionale, generale di divisione, Giuseppe Arbore, insieme alle autorità civili, militari e religiose provinciali e cittadine intervenute per la cerminia, a partire dal sindaco Paolo Pilotto e dai primi cittadini di diversi comuni della Brianza.

"Nella tradizione, il futuro": questo il motto scelto per l'anniversario che segna due secoli e mezzo di storia, al servizio del Paese. Ad aprire la cerimonia monzese sono state le note dell'Inno di Mameli che sono risuonate nel salone della Villa Reale e hanno preceduto la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'ordine del giorno speciale del comandante generale della guardia di finanza Andrea De Gennaro che ha scelto l'immagine di un "filo invisibile" per rappresentare il legame delle fiamme gialle con la propria storia: "Un filo invisibile tiene insieme la storia della guardia di finanza, di donne e uomini e soprattutto la storia di un'idea di servizio che viene prima di ogni cosa".

L'intervento del colonnello Gerardo Marinelli si è aperto con un "pensiero commosso" in ricordo dei tre finanzieri tragicamente scomparsi recentemente nella tragedia in montagna di Sondrio. "I nostri primi 250 anni raccontano una storia che è legata anche a questa Reggia e a questo territorio" ha detto Marinelli, sottolineando il valore della tradizione e insieme la capacità di proiettarsi verso il futuro, con nuove competenze, tecnologie e articolazioni per combattere i fenomeni illegali nei vari ambiti di azione per il contrasto degli illeciti in materia economica e finanziaria. In tre parole, come recita il motto scelto per le celebrazioni del 250esimo anniversario: "Nella tradizione, il futuro".

E a confermare la sempre più incisiva presenza della guardia di finanza sul territorio, nel passato, nel presente e nel futuro, sono i numeri. "Nel periodo gennaio 2023-maggio 2024 sicuramente tanto è stato fatto, sia sul piano preventivo che su quello repressivo" ha detto il colonnello Gerardo Marinelli. E tra le operazioni più significative ne ha scelte alcune: "l'indagine che ha condotto all'applicazione di misure cautelari nei confronti di tre soggetti indagati per reati tributari, fallimentari e riciclaggio in ordine ad un articolato sistema corruttivo a beneficio di un funzionario pubblico o ancora l'investigazione conclusasi con un sequestro di beni per oltre 6 miliardi o ancora l'operazione che ha permesso di smascherare falsi invalidi per un danno erariale pari a 50 milioni di euro".

E ancora: "Il futuro avrà il volto di una guardia di finanza più tecnologica per fronteggiare le minacce di una criminalità a sua volta abilissima nello sfruttare le innovazioni generate dal progresso, mimetizzandosi nelle aree grigie del web". Un legame quello con la città di Monza e tutto il territorio che è stato riconosciuto anche nella scelta di insignire il corpo della massima benemerenza civica della corona ferrea. "Oggi il corpo riceve la massima onorificenza della città, la Corona Ferrea, per l'insostituibile impegno profuso a beneficio dei cittadini di Monza e della Brianza: la presenza del comandante regionale conferisce solennità e lustro ancora maggiore al riconoscimento; l'onorificenza è pre noi motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, un importante stimolo per elevare ulteriormente la qualità del servizio reso ai tanti brianzoli onesti, cementandone così il legame con la guardia di finanza. A consegnare l'onorificenza al comandante regionale Arbore è stato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. La cerimonia è stata anche occasione per consegnare riconoscimenti ed encomi ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio.

Gli encomi e i premiati

ENCOMIO SOLENNE del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale (attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria per reati fiscali, appropriazione indebita e riciclaggio): Lgt. C.S. Massimo Luigi Gatti, Lgt. Nunzio Martino, App.Sc. QS Gabriele Pignatale, in forza alla Compagnia di Seregno.

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Regionale Lombardia (attività investigativa per truffa, autoriciclaggio ed indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi riferiti ad agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia): M.A. Giuseppe Di Franco, M.O. Alessio Sapienza, M.O. Gianpaolo D’Aquino, in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza.

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Regionale Lombardia (indagine di polizia economico-finanziaria in materia di misure di prevenzione patrimoniale): Lgt. C.S. Giuseppe Chieffallo, M.O. Gilberto Giannone, M.O. Anselmo Rosati, in forza al Gruppo di Monza.

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Regionale Lombardia (attività di polizia giudiziaria per reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio) Lgt. Giuseppe Severino, Mar. Massimiliano Calanni, Brig.C. QS Benedetto Coste, in forza alla Compagnia di Seveso.