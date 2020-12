Enoteca aperta di sera nonostante i divieti con 18 clienti dentro: a Meda scattano le multe

Taglieri, calici di vino e clienti. Dall'esterno sembrava fosse una serata normale senza alcuna pandemia in corso e nessuna norma da rispettare. E così a Meda sono scattate pesanti sanzioni anticovid.

Nella serata di venerdì 18 dicembre intorno alle 21.30 i carabinieri della compagnia di Seregno sono intervenuti in via Santa Caterina da Siena dove alcuni residenti avevano segnalato l'apertura nonostante i divieti di una enoteca che all'interno aveva fatto accomodare anche dei clienti.

Una volta sul posto i militari hanno constatato la presenza di diciotto avventori intenti a consumare cibo e bevande alcoliche oltre al proprietario e due dipendenti. E sono scattate le multe: tutti i presenti - molti dei quali con l'animo surriscaldato a causa dell'alcol - sono stati identificati e a tutti è stata comunicata verbalmente la violazione della normativa con le misure di contenimento del covid-19 che prevedono la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. Nei prossimi giorni arriveranno le notifiche delle sanzioni ex art. 4 D.L. 25 mar 2020 n. 19.

I clienti sono stati invitati a uscire dal locale e il titolare è stato costretto a chiudere. L'uomo, di fronte ai militari, si è giustificato dicendo di averlo fatto per "necessità". La segnalazione verrà inoltrata anche in prefettura dove si deciderà per eventuali provvedimenti nei confronti dell’esercizio commerciale.